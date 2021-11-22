Житель США купил за 30 долларов уникальную картину эпохи Возрождения

Житель американского штата Массачусетс в 2017 году приобрел на одной из распродаж красивый рисунок, стилизованный под старину. За него он отдал 30 долларов. Но затем владелец начал что-то подозревать и решил отдать картину на экспертизу.
Несколько экспертов ему отказали, но затем рисунком заинтересовался Кристофер Мецгер из Венского музея Альбертина. Он провел несколько экспертиз и удивил заказчика.
Оказалось, что рисунок является подлинником известного немецкого художника Альбрехта Дюрера.
Согласно анализу, он был создан в качестве наброска для акварели «Богоматерь и младенец с цветком на травянистом берегу» примерно в 1503 году. Эти выводы подтвердил и другой специалист — эксперт по живописи эпохи Возрождения Джулия Бартрум из Британского музея.
Финальная экспертиза еще не закончена, а значит нет пока и точной стоимости картины. Однако уже сейчас эксперты оценивают набросок в 50 миллионов долларов.