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17:05 (мск), источник: РБК

Первый регион России ввел самоизоляцию для непривитых от COVID-19

Не прошедшие вакцинацию и непереболевшие жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря смогут выйти на улицу только в определенных случаях, например чтобы добраться до работы или магазина.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

В нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) с 22 ноября по 5 декабря будет действовать режим самоизоляции для не привитых от коронавируса и тех, кто не переболел COVID-19. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Речь идет о гражданах, живущих в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском муниципальном районе (селе Леуши, поселках городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка, поселке Мулымья).

Согласно документу, тем, кто не вакцинировался и не переболел, можно покидать жилье, чтобы:

  • обратиться за медицинской или иной помощью в случае угрозы жизни и здоровью;
  • добраться до работы, организации общественного питания, аптеки, магазина, вынести мусор;
  • оказать помощь близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;
  • погулять в парках, скверах при соблюдении дистанции не менее 1,5 м;
  • выгулять домашнее животное на расстоянии, не превышающем 100 м от дома.

В ХМАО до 20 декабря продлили запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. До этого же дня дети до 14 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В нескольких муниципалитетах запретили работать общепиту и фуд-кортам в ночное время (с 23:00 до 06:00).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в ХМАО выявили 250 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 9 человек, выздоровели — 232. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились более 87,7 тыс. человек, более 1,6 тыс. скончались.

С 9 октября в регионе действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан: работников медицинских и образовательных организаций, транспортной инфраструктуры и коммунальной сферы, правоохранительных органов и других. Согласно данным штаба на 19 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 813,2 тыс. жителей Югры, полную вакцинацию прошли более 719,5 тыс. человек.

Комарова ранее рассказывала, что сделала шесть прививок от коронавируса, но не уточнила, за какой период времени. По словам губернатора, она участвует в некоем исследовании.

Осенью российские регионы начали вводить новые ограничения на фоне роста числа заразившихся коронавирусом, по предложению вице-премьера Татьяны Голиковой в России действовали нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября (субъекты в зависимости от эпидемиологической обстановки могли начать этот период раньше или продлить его). Голикова также предложила регионам перевести на самоизоляцию невакцинированных и не переболевших коронавирусом пенсионеров. Эти меры вводили, например, в Башкирии, Пермском крае и Оренбургской области.

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