17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях обсуждают оптическую иллюзию с шапкой, меняющей цвет
При разном освещении она становится то зеленой, то коричневой.
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Оптические иллюзии с различными предметами, которые внезапным образом «меняют» свой цвет, в интернете не редкость, но каждый раз появление нового такого примера становится настоящей сенсацией и надолго захватывает умы пользователей, пытающихся отстоять свою точку зрения.
В середине ноября новый повод для жарких споров в Сети дала дизайнер интерьеров и пользовательница TikTok по имени Отелия Кармен. Она опубликовала несколько роликов, в которых показала свою новую покупку — теплую вязаную шапку.
Одни пользователи с удивлением отнеслись к таким разительным переменам, а другие обвинили автора в редактировании видео. Но Отелия сама нашла ответ на этот вопрос и пояснила, что причина такого феномена связана с метамеризмом — термином, используемым для описания того, как цвет предмета может меняться в зависимости от света, угла зрения или персональных особенностей восприятия.
Напомним, что ранее в соцсетях уже спорили о цвете кроссовок, который пользователи видели в разных цветах.
Екатерина Гура