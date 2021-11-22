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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях обсуждают оптическую иллюзию с шапкой, меняющей цвет

При разном освещении она становится то зеленой, то коричневой.

Оптические иллюзии с различными предметами, которые внезапным образом «меняют» свой цвет, в интернете не редкость, но каждый раз появление нового такого примера становится настоящей сенсацией и надолго захватывает умы пользователей, пытающихся отстоять свою точку зрения.

В середине ноября новый повод для жарких споров в Сети дала дизайнер интерьеров и пользовательница TikTok по имени Отелия Кармен. Она опубликовала несколько роликов, в которых показала свою новую покупку — теплую вязаную шапку.

Девушка уточнила, что выбрала в магазине зеленый головной убор, но у себя дома она обнаружила коричневую шапку, которая, впрочем, в другой комнате снова поменяла цвет и стала бордовой.

Одни пользователи с удивлением отнеслись к таким разительным переменам, а другие обвинили автора в редактировании видео. Но Отелия сама нашла ответ на этот вопрос и пояснила, что причина такого феномена связана с метамеризмом — термином, используемым для описания того, как цвет предмета может меняться в зависимости от света, угла зрения или персональных особенностей восприятия.

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@oteliacarmen Reply to @nb_1776 Room by room, no filters, mirror reflections for extra credit ? #colortheory #metamerism #interiordesign #STEMtok ♬ One Right Now - Post Malone & The Weeknd

Напомним, что ранее в соцсетях уже спорили о цвете кроссовок, который пользователи видели в разных цветах.

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