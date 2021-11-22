Китайский фудблогер попал в черный список ресторана за обжорство

Едок-стример рассказал телеканалу Hunan TV, что ему запретили посещать барбекю-бистро Handadi в городе Чанша после нескольких гаргантюанских сеансов обжорства.
По словам обладателя волчьего аппетита, он съел 1,5 кг свиных ножек за первое посещение кафе и около 4 кг креветок за второе.
Кан заявил, что ресторан дискриминирует людей, способных много съесть.
Но владелец ресторана пожаловался тому же репортёру, что именно из-за таких едоков он теряет доход.
«Даже когда он пьет соевое молоко, он может выпить 20 или 30 бутылок», — жалуется основатель Handadi, запретивший всем стримерам доступ в свое заведение.
Сюжет о Кане собрал более 250 млн просмотров в китайской соцсети Weibo.
Блогеры удивлены тем, что ресторан позиционирует себя как шведский стол и при этом недоволен людьми с хорошим аппетитом. Но некоторые комментаторы сочувствуют владельцу кафе.
В прошлом году компартия Китая осудила фудстримеров за подобные стримы — излишние, по мнению властей, то время, когда страна испытывает проблемы с поставками продовольствия в некоторые труднодоступные районы.