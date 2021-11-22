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21:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китайский фудблогер попал в черный список ресторана за обжорство

Китайский фудблогер Кан попал в чёрный список ресторана со шведским столом за то, что, по мнению владельца заведения, он слишком много ест.

Источник: GETTY IMAGES

Едок-стример рассказал телеканалу Hunan TV, что ему запретили посещать барбекю-бистро Handadi в городе Чанша после нескольких гаргантюанских сеансов обжорства.

По словам обладателя волчьего аппетита, он съел 1,5 кг свиных ножек за первое посещение кафе и около 4 кг креветок за второе.

Кан заявил, что ресторан дискриминирует людей, способных много съесть.

Но владелец ресторана пожаловался тому же репортёру, что именно из-за таких едоков он теряет доход.

«Даже когда он пьет соевое молоко, он может выпить 20 или 30 бутылок», — жалуется основатель Handadi, запретивший всем стримерам доступ в свое заведение.

Сюжет о Кане собрал более 250 млн просмотров в китайской соцсети Weibo.

Блогеры удивлены тем, что ресторан позиционирует себя как шведский стол и при этом недоволен людьми с хорошим аппетитом. Но некоторые комментаторы сочувствуют владельцу кафе.

В прошлом году компартия Китая осудила фудстримеров за подобные стримы — излишние, по мнению властей, то время, когда страна испытывает проблемы с поставками продовольствия в некоторые труднодоступные районы.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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