В Германии будут делать пенопласт из попкорна

Команда ученых из Гёттингенского университета Георга-Августа уже много лет изучает процессы производства различных материалов из попкорна, которые являются экологически безопасными и эффективными.
Например, идея заменить неразлагаемый и горючий пенополистирол (пенопласт) попкорным прессом пришла в голову профессору Алирезе Харазипуру 10 лет назад, когда он купил попкорн в кинотеатре. Эта идея понравилась и его коллегам, а потому за несколько лет ученые придумали технологию, с помощью которой можно производить изоляционные плиты из «гранулированного» попкорна.
Такой материал из кукурузы готовить очень просто: зерна сначала измельчают и превращают в гранулы, затем нагревают с помощью пара под давлением. Затем эти зерна склеивают смесью из растительного белка и прессуют в формы. Когда «клей» затвердеет, кукурузный пенопласт можно использовать.
По словам специалистов, растительный пенопласт обладает превосходными теплоизоляционными свойствами, а разы превосходящей синтетические материалы.
Кроме того, он более устойчив к высоким температурам и огню, а потому более безопасен. Также он полностью экологичен, а значит его можно легко переработать и использовать в качестве корма для животных.
Спустя годы разработок новая технология наконец-то готова принести пользу. В настоящее время университет подписал лицензионное соглашение с немецкой компанией Bachl Group на коммерческое использование процесса и продуктов для теплоизоляции зданий.