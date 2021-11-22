Гинцбург допустил «стерильный иммунитет» у привитых от COVID назально

Вакцина от коронавируса в виде назального спрея, которая будет использована в качестве дополнительной защиты вместе с обычной прививкой, создаст еще одно препятствие для проникновения SARS-CoV-2 в организм. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, разработавшего препарат «Спутник V».
«Когда мы используем “Спутник V” в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создает нужный уровень защитных антител <…>», — заявил он. По словам Гинцбурга, у тех, кто дополнительно получит назальную вакцину, создастся защита на уровне носоглотки — «на уровне входных ворот» коронавирусной инфекции.
«Тем самым мы не только дополнительно обезопасим себя. <…>. У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет», — сказал глава Центра им. Гамалеи.
Это значит, что вакцинированный не будет переносчиком COVID-19, пояснил он.
Назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», распыляемый в нос. Гинцбург ранее подчеркивал, что препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, он должен быть использован для дополнительной защиты. В Центре им. Гамалеи рассчитывают, что оба препарата будут дополнять друг друга.
В октябре Минздрав разрешил опробовать назальный спрей на добровольцах в ходе второй фазы испытаний новой формы препарата. Исследования продлятся до декабря 2023 года, в них примут участие 500 добровольцев. В числе тех, кто выразил желание поучаствовать в испытаниях, оказался президент Владимир Путин (весной он привился двумя компонентами «Спутника V», а накануне рассказал, что прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт»).
В июне о применении назальной вакцины сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, до этого она сдала тест на уровень антител, и титр оказался достаточно высоким для защиты от COVID-19.
Замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов говорил, что использование вакцины в назальной форме «безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов». По словам Гинцбурга, регистрация препарата должна состояться в 2022 году.