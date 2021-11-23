Глава Минздрава ФРГ назвал смерть от COVID-19 альтернативой вакцинации

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что в течение ближайших месяцев в связи с распространением дельта-штамма коронавируса абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть, передает The Local.
«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — заявил министр.
Шпан подчеркнул, что в Германии «очень и очень сложная ситуация во многих больницах». «Вот почему мы так настоятельно рекомендуем вакцинацию», — добавил он.
Согласно данным ВОЗ, в последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии бьет рекорды. 18 ноября в стране зафиксировали сразу 65 тыс. новых случаев заболевания — максимум с начала пандемии. Быстрый прирост числа зараженных в Германии начался в середине октября. Вместе с тем, ежесуточное число смертей от COVID-19 в ФРГ, хотя и растет в последние недели, далеко от значений первых волн эпидемии.
Всего за прошлую неделю в Германии было зафиксировано 1390 смертей от коронавирусной инфекции. На пике эпидемии, в январе 2021 года в стране от COVID-19 умирали свыше 6 тыс. человек каждую неделю. Согласно данным института Роберта Коха, среди умерших в возрасте от 18 до 59 лет доля полностью вакцинированных не превышает 23,1%. Доля полностью привитых в реанимациях в Германии составляет примерно 13%. При этом полный курс вакцинации в стране прошли 67% населения, еще 2,5% получили хотя бы одну дозу вакцины.
Об аналогичных альтернативах для населения ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже антиваксеры поймут, что-либо они вакцинируются, либо умрут», — говорил венгерский премьер.