Статистика говорит об окончании четвертой волны COVID-19

В понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 35 681 случае заражения за сутки. Это минимальное количество заболевших с 24 октября. За прошедшую неделю, согласно данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число выявляемых случаев сократилось на 2,5%. По ее словам, этому способствуют принятые в регионах меры, а также увеличение темпов вакцинации. Попова уточнила, что «в стадии снижения» находятся более десяти субъектов. Так, в Москве в понедельник, по данным оперштаба, выявили 2786 случаев COVID-19, суточная заболеваемость в столице снизилась почти на 20% по сравнению с воскресеньем. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2215 новых заболевших против 2496 днем ранее, в Московской области — 1784. В понедельник губернатор Андрей Воробьев даже заявил, что очередная волна коронавируса «постепенно уходит» из Подмосковья.
О том, что четвертая волна «сходит», говорят данные ПЦР-тестирования, которые «Ъ» предоставил генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
По подсчетам лаборатории, количество положительных проб в среднем по России в период с 15 по 22 ноября упало до 6%. Неделей ранее, с 8 по 14 ноября, положительными были 11% всех тестов, в период с 1 по 7 ноября — 13%.
Так, в Москве за минувшую неделю доля положительных проб сократилась с 5% до 4%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 3% до 1%, в ЦФО — с 10% до 8%, в УФО — с 8% до 2%, ЮФО — с 5% до 4%. А в СКФО, напротив, процент положительных ПЦР-тестов вырос — с 7% до 14%.
Кроме того, Исаев представил данные тестов, взятых в поликлиниках (90% муниципальных заказчиков ДНКОМ находятся в Москве и МО): в период с 15 по 22 ноября 15% проб были положительными, тогда как с 8 по 14 ноября — 18%, с 1 по 7 ноября — 29%.
«Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. Поликлиники заказывают у нас больше ПЦР-тестов, потому что случается больше выходов врачей к амбулаторным пациентам. Также люди, которые заболевают, самостоятельно обращаются за тестированием. Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — объясняет Исаев.
По словам Андрея Исаева, четвертая волна COVID-19 в России оказалась самой короткой.
Небольшой подъем заболеваемости начался еще в середине сентября, пик пришелся на октябрь, а во второй половине ноября зафиксирован спад. Таким образом, волна длилась 6−8 недель. Третья волна коронавируса в России пришлась на конец весны—начало лета 2021 года. Заболеваемость начала расти еще в мае, потом показатели немного стабилизировались благодаря тому, что были объявлены нерабочие дни. Тем не менее рост продолжился в июне и июле, а падение началось только в августе. Весь цикл, отмечает Исаев, продолжался явно больше восьми недель. Вторая волна ковида началась в прошлом сентябре, только с январскими праздниками был отмечен спад, но длинный «хвост» наблюдался еще в феврале.
«Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус», — говорит молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов. По его словам, более важный показатель — количество новых смертей в день. 22 ноября оперштаб сообщил о 1241 летальном исходе против 1252 днем ранее.
Харитонов отмечает, что летальность в стране растет с каждой новой волной, хотя число суточных случаев заражения «сопоставимое». Он объясняет это низким уровнем коллективного иммунитета и приводит в пример страны, где привиты более 80% населения: «В Великобритании в прошлый подъем заболеваемости было по 40−50 тыс. новых случаев в день, но при этом на пике умирали 100 человек в сутки, то есть в десять раз меньше, чем у нас».
С выводами эксперта согласен директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук: по его словам, пандемию остановит только достижение барьера, когда большая часть населения будет невосприимчива к вирусу. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов добавляет: с изменением вируса и его свойств растет и этот барьер. «Если год назад, может быть, хватило бы и 60−70% имеющих иммунитет, чтобы случаи заболевания сокращались, то на сегодняшний день эта цифра увеличилась до 80−90%, в том числе за счет детей, подростков и молодых людей», — объясняет Коновалов.
Отметим, по официальным данным, полностью привиты более 58 млн россиян, коллективный иммунитет достиг 50%.
По словам Ивана Коновалова, в ситуации, когда большая часть людей не вакцинирована, не болела ранее или болела в легкой форме, следует ожидать, что инфекция продолжит активно циркулировать. Андрей Исаев подчеркивает, что сейчас по всему миру идет пятая волна коронавируса.
«Мы плотно связаны с европейскими странами, поэтому волна придет и к нам. Я думал, это случится после январских праздников, но, учитывая резкий подъем заболеваемости в Австрии, Германии, Нидерландах, есть вероятность, что начало придется на декабрь», — продолжает Исаев.
Обнадеживает, по его словам, пример Японии: там дельта-штамм коронавируса претерпел внутренние мутации, которые сделали вирус нежизнеспособным, и эпидемия прекратилась сама собой. «Поэтому давать прогнозы по развитию пятой волны в России очень сложно. Но в любом случае она будет, вопрос — когда», — заключил Андрей Исаев.