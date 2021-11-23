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03:56 (мск), источник: © РИА Новости

Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как убедиться, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — пояснил он.

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По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше — взять для дополнительного исследования кровь.

«Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, — ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, — ред.) уже нет», — уточнил Нетесов.

Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, — это анализ на антитела.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует», — предупредил Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik.

Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.

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