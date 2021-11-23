Перевозчик хочет взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов из-за задержек транспорта в Казани

«Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта», — говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.
«Метроэлектротранс» в качестве примера рассказал о задержке трамвая на улице Восстания. По данным МУП, один из пассажиров отказывался предъявлять QR-код, из-за чего вызвали полицию. Нарушителя в итоге вывели из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении. Этот инцидент привел к задержке движения на час, за это время на остановке собралось еще десять трамваев.
«МУП “Метроэлектротранс” будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 ₽», — говорится в сообщении.
Более 1,5 тыс. человек в Казани не были допущены в общественный транспорт в первый день введения QR-кодов. Были зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения против них перцового баллончика из-за требований предъявить QR-код. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на первоначальном этапе проверка QR-кодов не могла обойтись без проблем.