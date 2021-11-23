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11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Перевозчик хочет взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов из-за задержек транспорта в Казани

Пассажиры, задерживающие транспорт в Казани из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за его простой, заявили в МУП «Метроэлектротранс» (управляет метро и наземным электротранспортом в городе). Накануне в Татарстане вступил в действие запрет на проезд на общественном транспорте без QR-кода. Это привело к образованию очередей и даже дракам, несколько человек пострадало. В общей сложности снижение пассажиропотока составило 20−30%.

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Источник: РИА "Новости"

«Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта», — говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.

«Метроэлектротранс» в качестве примера рассказал о задержке трамвая на улице Восстания. По данным МУП, один из пассажиров отказывался предъявлять QR-код, из-за чего вызвали полицию. Нарушителя в итоге вывели из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении. Этот инцидент привел к задержке движения на час, за это время на остановке собралось еще десять трамваев.

«МУП “Метроэлектротранс” будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 ₽», — говорится в сообщении.

Более 1,5 тыс. человек в Казани не были допущены в общественный транспорт в первый день введения QR-кодов. Были зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения против них перцового баллончика из-за требований предъявить QR-код. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на первоначальном этапе проверка QR-кодов не могла обойтись без проблем.

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