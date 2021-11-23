«Я не изменник, не шпион и не предатель»: основатель Group-IB обратился к Путину

Совладелец Group-IB Илья Сачков, арестованный по обвинению в госизмене, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой позволить ему находиться под домашним арестом на время следствия. Его заявление Forbes передал адвокат Сергей Афанасьев.
«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в заявлении Сачкова.
По словам Афанасьева, Сачков, который находится в СИЗО «Лефортово», чувствует себя хорошо. Ему стали приходить письма, он всем отвечает, рассказал адвокат. В октябре член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, посетивший Сачкова в изоляторе, рассказывал, что ему не доходят письма.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что ему не известно об обращении Сачкова.
Во вторник суд продлил арест Сачкова на три месяца — до конца февраля. Предприниматель находится в СИЗО с конца сентября. Его арестовали по обвинению в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). Детали его дела засекречены, но источник ТАСС ранее сообщал, что Сачков не признал вину в передаче секретных данных иностранной разведке. Group-IB после его ареста заявила, что в компании не считают своего основателя виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.
После ареста Сачкова его мать уже обращалась к Путину с просьбой «честно разобраться в деле» и освободить сына. «Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот», — говорилось в ее письме, которое публиковал Forbes. В Кремле не видели письма, но относятся с пониманием к ее чувствам, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в начале октября.
Сачков основал компанию Group-IB, которая занимается кибербезопасностью. В 2016 году россиянин вошел в рейтинг американского Forbes «30 до 30» как один из самых перспективных предпринимателей в области технологий. В апреле 2021 года Сачков рассказал Forbes, что Group-IB планирует провести IPO на одной из иностранных бирж.
Юлия Котова, Ирина Юзбекова