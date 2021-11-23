Организаторы корпоративов заявили о возросших гонорарах звезд

Средний гонорар звезд — узнаваемых артистов с собственным репертуаром, популярность которых не ограничивается исключительно музыкальной аудиторией, — на новогодних корпоративах в 2021 году составляет 1,5−2 млн руб., сообщил РБК Павел Воронцов, член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ; объединяет более 90 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных событий). Это почти в полтора-два раза больше расценок допандемийного 2019 года, когда наиболее часто обсуждаемый размер вознаграждения не превышал 1−1,5 млн руб. Рост гонораров в НАОМ объясняют тем, что количество возможных концертов в конце декабря сейчас ограничено.
При этом ценник, по данным НАОМ, заметно меняется в зависимости от региона: столичный артист в Москве стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге или, например, в Нижнем Новгороде. Минимальная разница составляет 25%, однако зачастую стоимость вырастает в два раза. Связано это с тем, что на один вечер в столице исполнитель может взять сразу несколько заказов, а в случае выезда теряет фактически полтора дня на одно мероприятие.
На общих бюджетах корпоративов или частных мероприятий возросшие гонорары приглашенных звезд, по словам Воронцова, не отразились: подрядчики снизили стоимость своих услуг, чтобы поддержать спрос, пусть и меньше, чем в 1,5 раза. Число заказов сейчас достаточное, но многие оказываются пустышками из категории «мне только узнать», констатирует Воронцов. Стоимость стандартного корпоратива, уточняют в НАОМ, варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. руб. за человека. VIP-мероприятия, где присутствует только топ-менеджмент, оцениваются на порядок дороже.
|В условиях неопределенности
|В прошлом году московские власти объявили порядок проведения новогодних корпоративов еще 13 ноября. Тогда компании обязали ограничить число гостей до 50 человек. Сами мероприятия должны были закончиться не позднее 23:00. Кроме того, гости были вынуждены соблюдать социальную дистанцию.
Правила проведения корпоративов в этом году до сих пор не озвучены ни по Москве, ни по остальным регионам. В Татарстане, например, общепит и отели фиксируют негарантированные брони: клиенты смогут вернуть деньги в случае новых ограничений.
Что говорят продюсеры и агентства
Лидерами продаж в индустрии, по оценке концертного директора ряда российских артистов Табриза Шахиди, сейчас являются Светлана Лобода, Леонид Агутин, Zivert, Валерий Меладзе, «Би-2», Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и Баста. Их гонорары за корпоративы и количество заказов не ниже допандемийного уровня, уверяет Шахиди. По его сведениям, на предновогодние даты у топ-исполнителей уже выкуплено по два-три выступления за вечер. Но при этом молодые артисты, начавшие карьеру несколько лет назад и только раскрутившие свой бренд, сейчас закономерно повышают гонорары за новогодние мероприятия.
В целом спрос на артистов сейчас «настолько слаб», что они рискуют не заработать до 70% от своего обычного праздничного сбора, возражает генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев. По его словам, «семь из десяти клиентов, которые до пандемии заказывали звездных артистов, в этом году не стали делать вообще никаких заказов либо выбрали онлайн-формат корпоратива». Рост гонораров Князев не фиксирует. По его мнению, «грамотные продюсеры» не только не стали повышать расценки к Новому году, но и вовсе их понизили: «Многие еще в октябре уведомили организаторов, что готовы договариваться и торговаться».
Выступающие на корпоративах артисты в этом году оказываются финансово незащищенными, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Из-за пандемии мы все находимся на пороховой бочке, — говорит Пригожин. — Раньше у артиста было по 50 корпоративов под Новый год. Сегодня 10−15 — и это уже хорошо. Но гонорары не выросли, они сохранились на допандемийном уровне».
|Как компании отметят Новый год
|В каждой десятой российской компании, решившей проводить новогодний корпоратив, посетить его смогут лишь вакцинированные сотрудники. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob (есть у РБК). Только 15% участников исследования готовят вечеринку в ресторане. В 16% предприятий предновогодние торжества проведут в офисе. Еще 2% компаний будут праздновать за городом. Столько же запланировали онлайн-корпоратив.
|В 14% компаний вообще не принято проводить подобные мероприятия, в 12% уже несколько лет подряд не организовывают корпоративы из-за сложной экономической ситуации. 37% компаний пока не приняли решение.
|Участие в опросе SuperJob приняли 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор сотрудников. Исследование проводилось с 1 по 22 ноября 2021 года по всем округам России.
Изменился, по словам собеседников РБК, в этом году и подход к организации корпоративов: если раньше компании, заказывавшие праздничные мероприятия на 500−800 человек, обращались в агентства в августе—сентябре, то сейчас многие тянут до последнего из-за риска новых ограничений. По словам Князева, после объявления недельного локдауна в начале ноября многие клиенты вовсе отозвали свои заказы на Новый год. С некоторыми договоренность достигнута на условиях 100% постоплаты.
Похожую тенденцию отмечает и владелец агентства «ПраздниК» Кирилл Морозов: «Заказов серьезно меньше, на 70%. Хотя артисты гонорары свои не снижают. Популярных исполнителей в этом году зовут меньше, потому что большие мероприятия практически не проводятся, а приглашать их в офис никто не будет».
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