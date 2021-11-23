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16:26 (мск), источник: Daily Storm

В Москве простились с актером Гаркалиным

Почтить память артиста, умершего на 68-м году жизни, пришли родные, его студенты, а также друзья и коллеги.

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фотографий
12
фотографий

В Москве в учебном театре ГИТИСа простились с народным артистом РФ, актером театра и кино Валерием Гаркалиным, ушедшим на 68-м году жизни. Несмотря на холод, проводить в последний путь артиста пришло много людей. Помимо родных Гаркалина, память актера почтили его студенты, а также друзья, коллеги и поклонники.

Гроб с телом Валерия Гаркалина был установлен на сцене учебного театра. Вокруг него — венки и цветы, в зале играла тихая музыка. В холле были развешены фотографии Гаркалина.

Известно, что народный артист России будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, где покоится его супруга.

Артистка эстрады, юмористка Клара Новикова вспомнила, что в студенческие времена «не было ни одной девочки, которая бы не хотела внимания от Валерия». «Все хотели играть с ним этюды! Я играла собачку с ним, болонку. Он играл кобеля — страстного. Как же все хохотали, глядя на наш этюд!» — воскликнула артистка.

«Валера был ребенком всегда. Вот этот его хохот у меня в ушах сейчас. Валере не нужно было больших площадок, чтобы играть. Он играл везде, всегда, сиюминутно. Он был всегда сосредоточен и всегда готов играть. Темперамент сумасшедший! И ему не надо было говорить: “Валер, давай еще раз [отрепетируем]”. Он был готов сколько надо!» — добавила Новикова.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд на церемонии прощания заявила, что Гаркалин был один из самых замечательных людей, с которыми ей довелось встречаться в жизни: «Прекрасные роли. И все слова, которые были сказаны сегодня в его адрес. Когда слушаешь, как все люди искренне о нем говорят…».

В больницу в Коммунарке Гаркалина доставили 2 октября. Позднее самочувствие актера ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение. Врачи подключили его к кислороду под давлением. Артист умер 20 ноября. СМИ писали, что у Гаркалина было серьезное поражение легких — 75−85%.

Валерий Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1988 году окончил ГИТИС по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений». Играл в Московском академическом театре сатиры. Исполнял роли в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера» и других.

В 90-х выступал на сцене Театра-студии «Человек» (Московский драматический театр «Человек»). С 2007 года Гаркалин являлся актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Кроме того, Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Он известен ролями в картинах «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Детки напрокат», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».

С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе. Гаркалин был профессором кафедры эстрадного искусства, а также художественным руководителем мастерской.

Андрей Довлатов, Яна Бобылкина

Валерий Гаркалин
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