16:16 (мск), источник: © РИА Новости
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен надо отменить.
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«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал он, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.
В сентябре в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — «это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше», говорил и помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.