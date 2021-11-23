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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка запечатлела полуночный тигриный заплыв в Приморье

Молодой самец решил освежиться в холодной воде.

Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье поделились в соцсетях редкими кадрами, снятыми одной из фотоловушек. На ночное видео попал молодой амурский тигр Т72, чье место обитания находится за пределами заповедника.

По словам специалистов, самец периодически наведывается в эти места, навещая живущих здесь тигриц. Например, в августе были опубликованы кадры, показывающие молодую тигрицу Т100 с тигрятами, отцом которых стал этот молодой самец.

На опубликованных в этот раз кадрах тигр Т72 не просто прогулялся возле фотоловушки, а проплыл перед ней, окунувшись в холодную реку.

Как говорят специалисты, в отличие от большинства кошачьих, амурские тигры прекрасно чувствуют себя в воде.

Они легко переходят реки вброд и даже переплывают большие водоемы. Например, официально зарегистрированы случаи, когда животные совершают трансграничные переходы через реку Амур.

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