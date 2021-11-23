14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Великобритания признает осьминогов и омаров разумными существами
Наука доказала, что эти животные проявляют признаки разумности.
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В Великобритании подготовили поправку к закону о благополучии животных, согласно которой осьминоги, кальмары, крабы, омары и некоторые другие головоногие моллюски и ракообразные будут признаны разумными существами.
Этот закон уже признает разумными существами всех позвоночных животных, запрещая жестокое обхождение с ними. У десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков нет позвоночника, но имеется сложная центральная нервная система, что является одним из признаков разумности, говорят инициаторы изменений — британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов, а также несколько министров.
Для ясности в этом вопросе британское правительство заказало научную экспертизу. Специалисты из Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) проанализировали 300 научных исследований относительно этих морских животных и пришли к выводу, что головоногих, таких как осьминоги, кальмары и каракатицы, и десятиногих (крабы, омары, раки и другие) следует рассматривать как разумных существ.
Поправка не повлияет на рыболовство или другие отрасли, говорят в британском правительстве, но станет фундаментом для следующих законопроектов в сфере охраны животных.
Анна Лысенко
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