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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бизон в Канаде помог сделать важную археологическую находку

Благодаря животному исследователи нашли древний петроглиф.

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В канадском парке наследия Ванускевин обнаружили петроглифы возрастом около тысячи лет, а также инструмент, которым они были нанесены.

Примечательно, что важную находку помог сделать бизон. В 2019 году в парк завезли стадо степных бизонов, чтобы они могли заново освоить территорию, на которой были истреблены охотниками еще в XIX веке, сообщает пресс-служба парка.

Главный археолог парка по имени Эрни Уокер кормил бизонов в загоне. Эти животные любят качаться в пыли. Чтобы создать «пылевой бассейн», они роют землю копытами. В одной из таких свежих ям Уокер заметил валун с «подозрительными» полосами.

Команда археологов начала раскопки и подтвердила догадку своего шефа: черточки на камне действительно оказались петроглифами. По предварительным оценкам, им может быть от 300 до 1800 лет, но хроника обитания этих мест подсказывает, что наиболее вероятная дата их нанесения — начало XI века.

Рядом с «расписанным» валуном был найден и каменный нож, которым нанесли рисунки.

Парк наследия расположен на исторических землях народа дакота рядом с рекой Южный Саскачеван. Он был местом сбора и охоты коренных народов Канады на протяжении веков. Здесь сделано огромное количество археологических открытий.

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