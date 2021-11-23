Глава СК обвинил Моргенштерна в «торговле наркотиками» через соцсети

Фрагмент его речи опубликовало агентство Ura.ru в Telegram.
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин.
На днях сообщалось, что очередной клип рэпера Алишера Моргенштерна проверяют на пропаганду наркотиков. Кроме того, его команду подозревают в пропаганде паразитирующего образа жизни и девиантного поведения. Поводом для проверки Моргенштерна стал клип на песню Pablo, собравший 33 млн просмотров на YouTube.
До этого стало известно, что на лейбл «Раймс Мьюзик» составили протокол за пропаганду наркотиков в песне рэпера Моргенштерна «Виски на завтрак», на которую также снят клип. Дело рассматривает Зюзинский суд Москвы. Теперь лейблу грозит штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Суд также может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.
Самого Моргенштерна ранее уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен «Розовое вино — 2» и Family. Эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» нашли в треках положительную «демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются “наркотики” и “богатство”». В июне Зюзинский суд обязал рэпера выплатить 100 тыс. рублей.