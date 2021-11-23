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18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн

Это место получило неофициальное название «остров в небе».

В здании отеля The Palm Tower, расположенном на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае, ОАЭ, открылся самый высокий в мире бассейн с панорамой 360 градусов.

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Aura Skypool представляет собой огромный комплекс площадью 750 квадратных метров с баром, террасой, шезлонгами и панорамным бассейном, откуда открывается потрясающий вид на главные достопримечательности города: гостиницу Бурдж-Аль-Араб, самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа и самое большое в мире колесо обозрения Айн-Дубай, которое запустили месяц назад.

Aura Skypool, который уже прозвали «островом в небе», находится на высоте 200 метров, на 50-м этаже отеля. Кстати, за несколько месяцев до открытия панорамного бассейна на 52-м этаже здания на высоте 240 метров открылась смотровая площадка The View at The Palm.

Сообщается, что посетить панорамный бассейн могут не только постояльцы отеля, но и все желающие.

Утренний входной билет стоит 46 долларов, вечерний — 54, а абонемент на целый день обойдется посетителям в 163 доллара, пишет CNN.

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