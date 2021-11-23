Испанская деревня-призрак, затопленная 30 лет назад, показалась из воды

Будущее деревни Асередо оказалось под угрозой, когда в 1968 году Испания и Португалия заключили соглашение об использовании общей реки Лима для строительства плотины Линдозо.
Сделка предполагала затопление деревень по берегам Лимы и переселение жителей в другие места.
Чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP предложила им деньги. Но большинство людей, живших в Асередо, поначалу не хотели покидать свои дома. Они протестовали и устраивали голодовки.
Но в итоге компания убедила 51% жителей переехать и взять деньги, и меньшинству не осталось ничего, кроме как тоже согласиться. Деревня была затоплена.
Обитателям Асередо, как и жителям других окрестных деревень, пришлось покинуть свои дома навсегда.
Руины домов и построек небольшой деревни обычно скрыты под водой. Но когда уровень воды в португальском водохранилище Линдозо становится низким, Асередо появляется на поверхности.
Стены большинства зданий разрушились от воды, оконные рамы остались пустыми, но некоторые постройки остались на удивление нетронутыми.
В деревне было 70 домов, в них жили около 120 человек.
Несмотря на 30 лет пребывания под водой, в деревне сохранились очертания сельскохозяйственных угодий, обнесенные каменными стенами, а также старые дороги и тропинки.
Старые автомобили и личные вещи жителей деревни все еще остались среди руин, и хотя металл со временем заржавел, некоторые предметы — например, стеклянные бутылки — стоят в домах, как в тот день, когда их покинули жители.
Помимо Асередо, под водой исчезли еще четыре деревни.