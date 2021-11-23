Рекламу поддельных сертификатов оценили в 100−300 тыс. руб. штрафа

В последнее время тема противодействия липовым справкам обсуждается в связи с рядом громких историй о поддельных сертификатах, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19. Но рынок таких документов значительно шире, ведь речь, например, идет и об оформлении медицинских книжек, и о медсправках для водителей.
Проект поправок к КоАП РФ Минздрав разместил на портале regulation.gov.ru. В кодекс предлагается внести новый состав правонарушения — распространение в интернете и СМИ предложений «о предоставлении медицинских документов, в том числе дистанционным способом». Речь, в частности, о справках и сертификатах, выданных организациями без медицинских лицензий, а в некоторых случаях и при их наличии.
Правонарушением считается выдача справок организациями с медлицензиями, в которых «отсутствуют соответствующие работы (услуги)», или же с лицензиями на те виды деятельности, по которым выдаются справки, но без профильных специалистов в штате (или оформленными по другим видам трудовых договоров). Наконец, документ предлагает считать правонарушением выдачу документов гражданам без проведения осмотров и исследований, в том числе «профилактических прививок».
Граждан, занимающихся подобной деятельностью, Минздрав предлагает штрафовать на 100−200 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб.
Правонарушителями будут признаны и курьеры, доставляющие подобные справки. Должностным лицам грозят штрафы до 700 тыс. руб., юридическим лицам — до 1 млн руб. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2022 года.
Инициатива подготовлена во исполнение поручения правительства РФ, сообщили «Ъ» в пресс-службе Минздрава.
«Это необходимо для борьбы с торговлей поддельными справками, медзаключениями, сертификатами, в том числе о вакцинации», — подчеркнули в Минздраве.
Отметим, в последнее время тема противодействия липовым справкам обсуждается в связи с рядом громких историй о поддельных сертификатах, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19. Но рынок таких документов значительно шире, ведь речь, например, идет и об оформлении медицинских книжек для работников ряда отраслей, и о медсправках для водителей.
В пояснительной записке говорится, что законопроект появился по итогам совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и в соответствии с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой (от 27 октября 2021 года). В документах упоминаются совещания Голиковой с Минздравом и Росздравнадзором, посвященные критериям блокировки сайтов, распространяющих информацию о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе «дистанционным способом».
Глава правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко напоминает о ст. 327 УК РФ (о подделке и сбыте поддельных документов). Согласно первой части этой статьи, «подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей» грозит виновнику наказанием до двух лет лишения свободы.
В законопроекте Минздрава оговаривается, что штрафы применимы, если действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния».
В КоАП РФ ранее подобной ответственности не было, подтверждает Гриценко. Партнер J&S Legal Counsels and Trustees Константин Ерохин поясняет, что административная ответственность по поправкам «возникает по факту распространения информации с предложением приобрести поддельные сертификаты и сопутствующие документы». «В случае если распространитель информации рекламирует сертификаты, которые одновременно сам же производит, или рекламирует магазин, его деятельность уже подпадает под действие УК РФ», — резюмирует Ерохин.
Но у Гриценко складывается впечатление, что поправки «только частично нацелены на распространителей справок». По ее словам, сейчас «все сайты», рекламирующие услуги реальных медицинских клиник, зарегистрированы на граждан, а не юрлиц — это делается во избежание «обвинений от ФАС в недобросовестной рекламе».
«Квалифицирующим признаком правонарушения в поправках является отсутствие лицензии на медицинскую деятельность у владельца сайта. Количество выданных справок при этом не имеет значения. Но ведь при регистрации сайта достаточно написать любое, даже придуманное имя владельца», — рассуждает Гриценко.
Эксперт считает, что законопроект ударит по рекламе медицинских учреждений, но не решит проблему с поддельными справками, поскольку виновным может «оказаться любой, чье имя и паспортные данные внесены в личный кабинет при регистрации доменного имени».
Примечательно, что ст. 13.15 КоАП РФ, в которую Минздрав предлагает внести изменения, посвящена «злоупотреблению свободой массовой информации». По этой статье, например, СМИ могут оштрафовать за публикацию призывов экстремистов или иностранных агентов без соответствующей маркировки. На это обратил внимание глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, который назвал странной инициативу штрафовать СМИ за публикацию о продаже поддельных справок и сертификатов. «Ни разу не слышал, чтобы СМИ, в том числе районные газеты или городские газеты, публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке. Это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется инициатива наказывать СМИ за вещи, которые трудно себе представить», — возмутился Соловьев.
Александр Воронов, Наталья Костарнова