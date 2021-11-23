Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере

Ранее Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал собеседник агентства.
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое вино 2» и Family.
При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла «Раймс Мьюзик» — претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.