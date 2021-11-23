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23 ноября, источник: © РИА Новости

Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности — музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал собеседник агентства.

Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое вино 2» и Family.

При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.

Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла «Раймс Мьюзик» — претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.

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