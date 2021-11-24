14:47 (мск), источник: Аргументы и факты
Хозяин КВН. К юбилею Александра Маслякова
Как он получил прозвище «Барин»?
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Руководитель и ведущий телепередачи «КВН», заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков 24 ноября отмечает 80-летие. Его лицо знакомо, наверное, всем в стране. А вот свою заэкранную жизнь он напоказ не выставляет.
Масляков должен был жить в Ленинграде, где тогда, в 1941-м, жили его родители: отец, военный лётчик, штурман Василий Васильевич Масляков и мать, домохозяйка Зинаида Алексеевна. Но все планы молодых родителей спутала война. Отец ушёл на фронт, мать отправилась в эвакуацию. Местом назначения был Челябинск — город, где жили родственники. «Но мне, видимо, захотелось родиться по пути, — рассказывал в одном из телеинтервью Масляков. — Так что на свет осенью 1941 года я появился в Свердловске. Это был самый страшный год, когда никто ещё не осознавал, сколько продлится война, что победоносная Красная армия будет терпеть поначалу многие поражения. Через месяц мы уехали в Челябинск, там я научился говорить, ходить».
На телевидение Масляков пришёл совершенно случайно. На самом деле он и не помышлял о телеэкране. Учился на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта, практику проходил на Люблинском литейно-механическом заводе. И участвовал в студенческом КВН, играя за родной МИИТ.
Однажды капитан команды Павел Кантор предложил ему: «Давай ты будешь одним из пяти!» Выяснилось: руководством Центрального телевидения было принято решение о создании комедийной молодежной программы, поэтому молодёжная редакция ЦТ решила снять задорную, смешную передачу, где ведущими будут пять студентов того вуза, который выиграл последний КВН. Это и был его Московский институт инженеров транспорта. «Я покорно согласился», — вспоминал Александр Васильевич. Так, ещё будучи студентом 4 курса, Масляков стал работать в Главной редакции программ для молодёжи.
Программу КВН хоть раз без посмотрел, без преувеличения, каждый в нашей в стране. Название Клуба весёлых и находчивых навсегда связано с именем его бессменного ведущего. Но мало кто знает, что за созданием любимой народом программы стоит его жена, москвичка Светлана Маслякова.
И тут тоже не обошлось без случайных совпадений. Окончив школу, Светлана пробовала поступить в институт, но провалилась и в 1966 году устроилась на работу помощником режиссёра на Центральное телевидение.
О знакомстве с женой Масляков как-то рассказал по ТВ: «Это произошло в телевизионном театре, откуда велись съемки КВН. Я спускался по лестнице — шёл на встречу с режиссёром Бэллой Сергеевой. Рядом с ней сидела светловолосая девушка. “Познакомься, Саша. Это Света. Она будет ассистентом режиссёра”. “Замечательно, ещё одна невеста”, — улыбнулся он. Как рассказывала годами позже Светлана Анатольевна Маслякова, её очень обидела такая формулировка: “Что значит ещё одна? Я одна. Одна-единственная”.
Но Александр её воспринимал исключительно в дружеском качестве. «Пять лет я ждала», — говорит Светлана. «Пять лет мы дружили», — парирует Масляков.
Однажды они оказались в коллективной поездке в Ленинграде. «Это было на Невском, на мосточке. Я обиделась на что-то. Он встал на колени при всех и сказал: “Ну не обижайся. Что сделать, чтобы ты меня простила? Хочешь, давай поженимся”. Девушка не растерялась и спросила: “Когда?” Это было летом. Масляков сказал: “Осень”. Так, 22 октября 1971 года Александр и Светлана поженились спустя 5 лет после знакомства.
Из КВН ей пришлось уйти — тогда в СССР было постановление, что родственники не могут работать в одной организации. Но, когда его отменили, Светлана Анатольевна вернулась в программу, став её бессменным режиссером. «Здесь должен быть волевой человек, который умеет работать со съёмочной группой 60 человек. Их и похвалить, как детей, надо, а кого-то поругать», — говорит Маслякова.
Также мудро она относилась к популярности мужа, ни разу не позволив себе сцены ревности: «Много, конечно, было поклонниц. Дежурили у подъезда, звонили, дышали в трубку. И просили передать, что Сашу любит такая-то. С юмором ко всему этому относилась. Наоборот, гордилась мужем. Так и должно быть».
«Мне господь Бог подарил такую жену. Света помогла мне немножко помудреть за эти десятки лет, что она рядом со мной», — считает ведущий КВН.
Гарик Мартиросян, который был капитаном команды КВН «Новые армяне», рассказывал, что жена по-прежнему имеет огромное влияние на Маслякова. «После предварительных просмотров мы обсуждали по 2−3 часа в команде: “Ты видел, как Светлана Анатольевна посмотрела после этой шутки на Александра Васильевича? Вычеркнут наверняка”.
Как говорят коллеги телезвезды, Масляков фанатично «предан Светке и Сан Санычу». Сан Саныч — это Александр Масляков-младший, единственный сын, родившийся в 1980 году, ведущий Премьер-лиги КВН. Сан Санычем его звали с детства. Так к нему до сих пор обращаются и родители, и друзья.
Татьяна Лазарева, игравшая в КВН за команду Новосибирского Государственного университета, вспоминала: «Мы Александра Васильевича за глаза звали не иначе как Барин. Барин сегодня злой, не иди к нему. А сегодня Барин добрый».
«Это не из-за того, что я барствую. Это в другом смысле, мол, барин мудрый, барин рассудит. Кто-то однажды сказал: “Давайте не будем ссориться, барин приедет, нас рассудит”. Это просто по-русски шеф, босс», — говорит Масляков. Хотя ему присущи именно барский гнев и барская любовь, как утверждает Михаил Галустян, игравший за команду КВН из Сочи «Утомленные солнцем»: «Он бывает очень строг. По-другому нельзя — это же студенты. Но и поощряет он тоже щедро».
Что касается быта, здесь у Маслякова всё просто: «Я люблю картошку. Я люблю пельмени. Я люблю нормальную человеческую еду. Не курю последние годы и не пью. На вечеринках у меня минеральная вода в стакане. А вот в литературе я эстет. Цветаева, Ахматова. Книги по искусству обожаю. В книжном магазине прилипаю к прилавку с поэзией на много часов».