Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — заявили там.
При этом разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей.
Самая известная из них — GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Чтобы модель давала более точный ответ, специалисты подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки — расширили выборку данных и сузили запрос до определенного значения.
Вероятность прогноза оценивается в 93 процента.
Как пояснили в Promobot, это наиболее точно соотносится с контекстом события, но предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее и пик может наступить на несколько дней раньше.
Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший в Европе производитель автономных сервисных роботов, которые трудятся в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.