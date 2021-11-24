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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — заявили там.

При этом разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей.

Самая известная из них — GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

Чтобы модель давала более точный ответ, специалисты подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки — расширили выборку данных и сузили запрос до определенного значения.

Вероятность прогноза оценивается в 93 процента.

Как пояснили в Promobot, это наиболее точно соотносится с контекстом события, но предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее и пик может наступить на несколько дней раньше.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший в Европе производитель автономных сервисных роботов, которые трудятся в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.

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