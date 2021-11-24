Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям

Он отметил, что сейчас идёт настоящая война и ежедневно умирает больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом. Главврач подчеркнул, что прививки — это единственное спасение.
«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой,… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», — написал Проценко.
Он призвал тех, кто не верит в серьёзность происходящего, прийти в больницы, в «красные зоны» и увидеть своими глазами, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, и послушать истории пациентов, которые не поверили врачам.
«Я уверен, что после посещения наших “красных зон” вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — добавил Проценко.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать «красные зоны», реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране — чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.