09:36 (мск), источник: Ведомости
Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»
Авторы письма заявили, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации.
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Главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID-19, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо.
Авторы письма отметили, что им известна позиция адресатов по вакцинации от коронавируса. «Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — заявили авторы. Они уверены, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации.
Среди авторов письма — главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Власти всех российских регионов осенью ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, у которых есть высокий риск заражения коронавирусом или развития тяжелого течения COVID-19. Вакцинироваться обязали медиков, полицейских, работников сферы торговли и услуг, чиновников, пожилых людей и студентов.
На данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%: прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью вакцинировались 58,7 млн. Власти поставили цель достичь вакцинации 80% населения, однако недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что этого недостаточно: по мнению специалистов, для защиты людей от коронавируса нужно вакцинировать 90−95% населения.
С 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом в России были введены нерабочие дни. Пять регионов нерабочие дни продлили В Москве они прошли с 28 октября по 7 ноября. В это время была ограничена работа общепита, торговых центров, магазинов и культурных заведений.
На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса, ежесуточные показатели которых подскочили до 40 000 и 1200 соответственно, власти большинства регионов ввели QR-коды для посещения общественных мест. Такие коды подтверждают вакцинацию человека от коронавируса или перенесенное заболевание.
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты, в которых предлагается с 1 февраля 2022 г. ввести QR-коды повсеместно, в том числе для поездок на транспорте.
Дарья Савенкова