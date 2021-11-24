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11:52 (мск), источник: Газета.Ру

Церковь объяснила, откуда взялись мощи во МХАТе

Настоятель петербургского храма Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга объяснил происхождение иконы и мощей, найденных новым генеральным директором МХАТа имени Горького Владимиром Кехманом в театре.

Он рассказал, что церковь передавала мощи и икону для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова, бывшего художественного руководителя театра.

«Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону “Праздники Христовы” и икону святого Димитрия Ростовского», — говорится в официальной просьбе, оказавшейся в распоряжении РИА «Новости».

Ранее Кехман признался, что в рабочем кабинете бывшего художественного руководителя театра кроме мощей и икон обнаружил горящие лампады и очень удивился.

Эдуард Бояков освободил пост художественного руководителя театра после недавнего назначения Кехмана. Бояков занимал этот пост с декабря 2018 года.

Елена Арнольдова

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