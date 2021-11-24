В Москве выявили минимум новых заболевших COVID-19 за два месяца

За последние сутки в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это минимум более чем за месяц — после 16 октября. Второй день подряд прирост числа заболевших оказался меньше 34 000. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 9 434 393.
За день от коронавируса умерли 1240 человек, следует из данных оперативного штаба. Это минимум за восемь дней, но девятый день подряд смертность от COVID-19 в статистике штаба превысила 1240 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зарегистрировал 267 819 летальных случаев. Это почти вдвое меньше данных Росстата: он сообщал о более 460 000 умерших за период с апреля 2020 года по конец сентября 2021 года. Росстат объяснял разницу в статистике смертности разными методами сбора данных.
В Москве 2533 новых зараженных за сутки. Это минимум после 22 сентября (тогда был 1991 новый случай заболевания).
Третий день подряд прирост числа заболевших в столице держится ниже 3000. За сутки от коронавируса в Москве умерли 93 человека, следует из данных оперативного штаба. Это минимум за четыре дня, но смертность в городе держится выше 90 случаев в сутки с 27 октября.
В Подмосковье за сутки зарегистрировали 1842 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 1387, в Самарской области — 1201. В Краснодарском крае за сутки больше 830 заразившихся. Больше 700 инфицированных за сутки в пяти регионах, больше 600 — в шести регионах, больше 500 — в пяти регионах.
За сутки от COVID-19 выздоровели 36 682 человека. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 8 126 376 случаев выздоровления.