Зюганов ответил на письмо врачей в адрес антиваксеров

Геннадий Зюганов отреагировал на письмо главврачей коронавирусных больниц известным людям, которых они назвали противниками вакцинации (в числе адресатов был и сам лидер КПРФ). Он заявил РБК, что выступает не против прививок, а против обязательной вакцинации.
Обязательной вакцинации быть не может. Это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше [чем у вакцинированных]. Ко мне приходят люди и рассказывают, что начальство их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели.
Геннадий Зюганов лидер КПРФ
Он сказал, что никогда не выступал против вакцинации. На предложение врачей посетить больницы и патологоанатомические отделения Зюганов ответил, что не раз бывал и в «красных зонах», и в моргах. «Я на стороне врачей на 300%», — подчеркнул лидер коммунистов, заметив, что сам привился трижды.
«Вместо того чтобы заниматься развитием медицины, первичного звена здравоохранения, власти устроили аусвайс, раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных. Я не против вакцинации, но я за умный подход», — добавил Зюганов.
В мае 2020 года Зюганов опубликовал статью «Русский стержень державы». В ней рассказывалось в том числе о стремлении глобалистов подчинить все культуры единому стандарту. «Глобалисты готовы использовать самые изощренные технологии цифрового порабощения. В их числе — негласная массовая чипизация, к которой они со временем могут прибегнуть под предлогом обязательной прививки от коронавируса. У идеологов цифрового фашизма есть союзники среди владельцев крупнейших корпораций, руководителей банков и высокопоставленных чиновников — в том числе и в нашей стране», — говорилось в статье.
При этом Зюганов согласился с Никитой Михалковым, который в то время выпустил программу, в которой обвинил миллиардера Билла Гейтса в стремлении чипировать человечество.
Еще один адресат письма, телеведущий Оскар Кучера заявил РБК, что два раза переболел коронавирусом, никогда не был антиваксером, никогда не отрицал болезнь, но выступает против обязательной вакцинации. «У меня встречный вопрос к врачам: не хотят ли они прогуляться в “красную зону” онкобольных или туберкулезных больных?».
Неужели врачи, подписавшие письмо, считают, что мы — те, кого они упомянули в письме, отрицаем болезнь? Нет, никто не отрицает. Они путают медицинские и социальные понятия. Медицинские понятия должны присутствовать в медицине, не лезть в нашу жизнь. Я не хочу, чтобы ущемляли мои права и права людей, которые не привились экспериментальным препаратом.
Упомянутый в письме главврачей лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что является не антиваксером, а «сторонником добровольной вакцинации». «Авторы — явно не врачи, а те, кто долгие годы разваливал медицину», — написал он в Twitter.
Музыкант Юрий Лоза, который ранее называл ситуацию вокруг вакцинации «истерией», ответил отказом на приглашение поехать в ковидные больницы. «Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции, — это гарантированно заразиться. Они этого хотят?».
Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой.
Авторами открытого письма главврачей стали руководители нескольких столичных и региональных больниц. Среди них главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. По их словам, знаменитым антиваксерам нужно посетить больницы. «Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по “красным зонам”, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — заявили они.
Адресатами письма стали лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.