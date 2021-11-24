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12:49 (мск), источник: ТАСС Наука

Эффективность индийской вакцины от COVID-19 оказалась ниже 50%

Препарат Covaxin предотвратил 47% заражений среди получивших обе дозы.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 24 ноября. Перепроверка эффективности показала, что индийская прививка от коронавируса нового типа Covaxin защитила от заражения 47% привитых двумя дозами. Согласно результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата — 63,6%. Результаты перепроверки опубликовал научный журнал Lancet.

В основе Covaxin (BBV152) лежит ослабленная версия SARS-CoV-2, которая не угрожает организму человека, но при этом помогает образоваться иммунитету к возбудителю коронавирусной инфекции.

В исследовании участвовало около 2,7 тыс. работников больниц Дели. Все они получили две дозы Covaxin в январе этого года. В дальнейшес около 1,6 тыс. из них заразились разными штаммами коронавируса, благодаря чему ученые смогли оценить эффективность Covaxin в борьбе с SARS-CoV-2 в реальных условиях. Для этого медики сравнили, как различалось число вакцинированных людей среди заболевших и здоровых участников исследования.

Вакцина предотвратила 47% заражений, то есть ее реальная эффективность оказалась ниже той, которую препарат продемонстировал в ходе третьей фазы клинических испытаний — 63,6% для всех случаев заболевания и 77,8%, если исключать бессимптомные случаи. Ученые связывают это с тем, что исследование проходило в апреле-мае этого года, во время пика распространения дельта-варианта коронавируса по Индии. В то время около 35% всех ПЦР-тестов в Дели оказывались положительными.

В ближайшее время ученые планируют продолжить наблюдения и оценить, насколько эффективно Covaxin защищает пациентов от дельта-варианта коронавируса, а также от попадания в реанимацию и гибели от тяжелых форм COVID-19.

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