В Москве прошла церемония прощания с Ниной Руслановой

Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
В ходе прощания друзья и коллеги Руслановой поделились воспоминаниями об артистке и выразили соболезнования родным. В частности, на церемонии присутствовали Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, Александр Пашутин, Михаил Васьков.
Гроб стоял на сцене, в окружении ближайших родственников артистки, в том числе ее дочери Олеси. В зале звучала траурная музыка.
Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах «Короткие встречи», где ее партнером был Владимир Высоцкий, «Познавая белый свет», «Среди серых камней»; в многосерийных фильмах «Тени исчезают в полдень», «Цыган», телесериале «Мелочи жизни» и многих других.
Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий «Ника» (1988, 1990, 2005, 2011), «Золотой Орел» (2006), театральной премии «Чайка» (2000).