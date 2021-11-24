В Кремле оценили претензии Бастрыкина к Моргенштерну

Бастрыкин накануне обвинил рэпера в торговле наркотиками через интернет. «Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функции СК. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал он, добавив, что Путин регулярно встречается с Бастрыкиным.
Фрагмент выступления Бастрыкина, в котором он заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность», опубликовал портал URA.RU.
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин позже заявил в разговоре с «Лентой.ру», что после заявления Бастрыкина опасается давления на доверителя со стороны сотрудников ведомства.