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13:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле оценили претензии Бастрыкина к Моргенштерну

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции оценил претензии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина к рэперу Моргенштерну.

Источник: РИА "Новости"

Бастрыкин накануне обвинил рэпера в торговле наркотиками через интернет. «Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функции СК. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал он, добавив, что Путин регулярно встречается с Бастрыкиным.

Фрагмент выступления Бастрыкина, в котором он заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность», опубликовал портал URA.RU.

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин позже заявил в разговоре с «Лентой.ру», что после заявления Бастрыкина опасается давления на доверителя со стороны сотрудников ведомства.

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