13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США любопытный олень ворвался в школьный класс (видео)
Вел себя мирно и слушался офицера.
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В городе Спрингфилд, штат Теннесси, белохвостый олень ворвался в школу через заднюю дверь и вошёл в класс к младшеклассникам.
Напуганные сотрудники школы сообщили об инциденте в агентство дикой природы штата.
Приехавший на вызов офицер Калеб Страттон обнаружил, что олень вовсе не ведет себя агрессивно. Молодое животное возрастом 2,5−3,5 года спокойно разгуливало по классу, с любопытством рассматривая парты, книжки, игрушки и конструкторы на полках.
«Олень был в хорошем настроении и позволил Страттону провести себя к выходу», — заявили в школе.
Анна Лысенко
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