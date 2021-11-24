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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США любопытный олень ворвался в школьный класс (видео)

Вел себя мирно и слушался офицера.

В городе Спрингфилд, штат Теннесси, белохвостый олень ворвался в школу через заднюю дверь и вошёл в класс к младшеклассникам.

Напуганные сотрудники школы сообщили об инциденте в агентство дикой природы штата.

Приехавший на вызов офицер Калеб Страттон обнаружил, что олень вовсе не ведет себя агрессивно. Молодое животное возрастом 2,5−3,5 года спокойно разгуливало по классу, с любопытством рассматривая парты, книжки, игрушки и конструкторы на полках.

«Олень был в хорошем настроении и позволил Страттону провести себя к выходу», — заявили в школе.

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