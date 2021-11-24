Фильм Михаила Ефремова по «Преступлению и наказанию» победил во всероссийском конкурсе роликов от осужденных

Об итогах конкурса написала 24 ноября пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии, объявив, что в номинации «Лучший монтаж» победили Е. и З. — заключенные из алексеевской колонии № 4. Как уточняет Fonar.TV, под Е. подразумевается Ефремов.
В фильме снимались те осужденные, статьи которых «были созвучны проблемам героев романа», а роль следователя Порфирия Петровича досталась сотруднику колонии Алексею Бондареву.
Кроме того, Соню Мармеладову сыграла дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видео своего исполнения.
Монологи Раскольникова, Мармеладова, Лужина, Разумихина, Свидригайлова и других персонажей художники колонии перенесли на листы ватмана, которые располагались за камерой — чтобы легче было изучать. Теперь монологи повесили на стенды в библиотеке ИК.
«Роман Достоевского “Преступление и наказание” привлекает особое внимание осужденных, так как писатель сам знал горькую участь арестанта, поэтому и глубокий смысл романа в том, что преступление это уже и есть наказание, и к настоящему исправлению и раскаянию можно прийти только через осознанное покаяние», — отмечает пресс-служба епархии.
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года. Защита добивается смягчения наказания.