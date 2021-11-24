16:17 (мск), источник: Это Кавказ
Место встречи — Кавказ
Российские цари, императоры, генсеки и президенты не раз бывали на Северном Кавказе. Собрали пять историй о самых запоминающихся визитах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Первым русским царем, приехавшим на Кавказ, стал Петр I. Его Персидский поход, который начался в 1722 году с высадки на каспийском побережье, перекроил политическую карту региона. Но приезд Петра имел значение и для исторической науки.
На территории современного Дагестана и прилегающих областей в древности существовало Тарковское шамхальства. Прибыв в Тарки, столицу этого феодального государства, Петр I увидел развалины древнего города Анжи-кала. Судя по картине, которая открылась перед царем и сопровождавшим его людям, город был сопоставим с Дербентом: длинные стены, спускавшиеся от Тарков к каспийскому побережью и перегораживающие проход между горами и морем.
Спустя столетия сохранился фрагмент записи из походного журнала. В документе сказано: «12 августа. Пришли в Тарки, от которых верст за пять встречал шефкал (шамхал, правитель Шамхальства — прим. ред.) Не доходя до Тарков, версты за три, знать фундамент великого города от гор даже до моря».
Сейчас здесь расположена современная Махачкала. К сожалению, до наших дней от древнего города, развалины которого видел Петр I, ничего не осталось — тем ценнее сохранившиеся наблюдения из походного журнала.
В 1837 году, когда Николай I прибыл на Кавказ, здесь все еще полыхала Кавказская война. Самодержцу хотелось лично ознакомиться с положением дел в те времена не до конца покоренном крае. Императора интересовали не только военные действия или прием делегаций от присоединившихся и присоединенных народов. Именно во время Кавказской войны тут открылась первая гимназия. Вернее, местные ставленники Российской империи приурочили открытие учреждения к приезду самодержца.
Так или иначе, событие получилось знаковым. Мужская гимназия в Ставрополе несколько десятилетий играла ключевую роль в просвещении жителей новых российских территорий. В учреждении преподавали математику, логику, статистику и историю, а также географию, физику, рисование, русский, кумыкский, латинский, французский и немецкий языки. Особое внимание уделялось обучению представителей местных народов. Кроме того, ставропольскую гимназию посещала практически вся северокавказская элита XIX века.
В 1871 году на Кавказ прибыл Александр II — тем же путем, что в свое время Петр Великий. Император высадился на побережье Каспийского моря, но на этот раз «десант» был мирным: последняя из начатой Петром череды кавказских войн завершилась за несколько лет до этого события, поэтому самодержец просто проехал с инспекцией по окончательно присоединенным землям.
Александра II встречали так же, как это делают и сейчас: знать задаривала подарками и устраивала пир на весь мир, а простой народ облачался в национальные костюмы и показывал, что в наши дни называется художественной самодеятельностью. Приезд императора так впечатлил многих жителей, что рассказы о визите передавались из поколения в поколения. Как водится, не без художественного вымысла.
В честь прибывшего в село Александра II здесь назвали мальчика. Так в Ведено появился свой Александр (и тоже второй — после императора, конечно). Родившегося вместе с ним близнеца назвали Михаилом — в честь брата царя, бывшего тогда наместником на Кавказе.
В 1920 году Иосиф Виссарионович, тогда еще нарком по делам национальностей РСФСР, привез народам Северного Кавказа две новости — хорошую и не очень. Сталин приехал завершить строительство на неспокойной территории, где в течение трех лет после революции создавались и упразднялись самые разные политические образования. Далеко не все они были лояльны к Советской власти.
Хорошую новость, по крайней мере которую местные народы приняли позитивно, Сталин привез в Темирхан-Шуру (ныне Буйнакск). Нарком провозгласил в населенном пункте автономию Дагестана. Вторая новость понимания не нашла: во Владикавказе Сталин объявил о создании Горской республики, куда включили остальной восточный и центральный Кавказ, но почти сразу оттуда (с разрешения Москвы) вышли Кабарда, Карачай и Балкария. В 1924 году республику и вовсе разделили на Северную Осетию, Чечню и Ингушетию.
Следующая история — о поездке генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в Баку. Он побывал в столице Азербайджана в 1978 году. Брежнев ехал по железной дороге, и везде, где проходил его маршрут, к прибытию спецпоезда отнеслись как к важному политическому событию. Дорогого Леонида Ильича встречали секретари обкомов, председатели облисполкомов и прочее начальство. Обмен приветствиями с недолгим выходом генсека на перрон по сей день дает многим повод гордо заявлять: в нашем городе побывал Брежнев!
Самое же интересное произошло в Минеральных Водах. На вокзале Леонида Брежнева и его помощника Константина Черненко встречали глава КГБ Юрий Андропов и первый секретарь Ставропольского райкома партии Михаил Горбачев. Первый оказался в это время в Минеральных Водах на отдыхе (конечно же, совершенно случайно). Так судьба свела в одном месте сразу четырех последних руководителей советского государства.