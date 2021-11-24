15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкая рукопись Эйнштейна ушла с молотка за рекордные 13 миллионов долларов
Это в четыре раза больше первоначальной оценки.
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Во вторник, 23 ноября, в Париже на аукционе Christie’s, проводившего торги от имени аукционного дома Альберта Эйнштейна, за 13 миллионов долларов ушла с молотка редкая рукопись ученого. 54-страничный документ 1913−1914 годов представляет собой подготовительную работу к выдающемуся достижению физика — общей теории относительности (1915 год).
На данный момент это самый дорогой документ Эйнштейна, когда-либо проданный на аукционе.
Предыдущие рекорды для работ Эйнштейна составляли 2,8 миллиона долларов за так называемое «письмо Бога», проданное в 2018 году, и 1,56 миллиона долларов в 2017 году за письмо о секрете счастья.
В торгах дистанционно участвовали около 100 коллекционеров, но уже через несколько минут остались лишь двое, которые и торговались до последнего. Имя коллекционера, купившего рукопись не называется.
Екатерина Гура