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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкая рукопись Эйнштейна ушла с молотка за рекордные 13 миллионов долларов

Это в четыре раза больше первоначальной оценки.

Во вторник, 23 ноября, в Париже на аукционе Christie’s, проводившего торги от имени аукционного дома Альберта Эйнштейна, за 13 миллионов долларов ушла с молотка редкая рукопись ученого. 54-страничный документ 1913−1914 годов представляет собой подготовительную работу к выдающемуся достижению физика — общей теории относительности (1915 год).

На данный момент это самый дорогой документ Эйнштейна, когда-либо проданный на аукционе.

Предыдущие рекорды для работ Эйнштейна составляли 2,8 миллиона долларов за так называемое «письмо Бога», проданное в 2018 году, и 1,56 миллиона долларов в 2017 году за письмо о секрете счастья.

Примечательно, что изначально специалисты оценивали рукопись в 2,5 — 3,5 миллиона долларов, однако конечная сумма превзошла эту оценку более чем в четыре раза.

В торгах дистанционно участвовали около 100 коллекционеров, но уже через несколько минут остались лишь двое, которые и торговались до последнего. Имя коллекционера, купившего рукопись не называется.

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