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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Путин привился назальной вакциной от коронавируса

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.

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Президент уточнил, что после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было.

Кроме того, глава государства рассказал, что 22 ноября ревакцинировался «Спутником Лайт».

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — пояснил Путин.

О своем желании стать добровольцем при испытаниях новой назальной вакцины президент сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым 22 ноября.

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