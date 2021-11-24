15:30 (мск), источник: © РИА Новости
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Президент уточнил, что после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было.
Кроме того, глава государства рассказал, что 22 ноября ревакцинировался «Спутником Лайт».
«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — пояснил Путин.
О своем желании стать добровольцем при испытаниях новой назальной вакцины президент сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым 22 ноября.