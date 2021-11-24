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15:36 (мск), источник: Ведомости

Голикова назвала условия для прививки детей от коронавируса

Прививки детям от коронавируса будут ставить с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, вакцину от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак-М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрируют 24 ноября.

19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.

В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект препарата — небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градусов. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12−17 реагируют на вакцину «очень хорошо».

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