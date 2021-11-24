Голикова назвала условия для прививки детей от коронавируса

По ее словам, вакцину от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак-М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрируют 24 ноября.
19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины.
В третьей фазе испытаний вакцины принимают участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.
Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект препарата — небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градусов. Как отметил Гинцбург, подростки в возрасте 12−17 реагируют на вакцину «очень хорошо».