16:18 (мск), источник: © РИА Новости
Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев.
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Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.
Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.
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