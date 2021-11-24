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16:18 (мск), источник: © РИА Новости

Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев.

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Источник: © РИА Новости

Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.

«Так и будем делать, согласен с вами», — ответил ей глава государства на совещании с правительством.

Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.

В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.

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