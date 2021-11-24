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17:10 (мск), источник: ТАСС

Александр Масляков, Игорь Матвиенко и Ольга Свиблова стали новыми «Легендами Тавриды»

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Телеведущий Александр Масляков, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова стали лауреатами премии «Легенды Тавриды», также награда посмертно присуждена кинорежиссеру Владимиру Меньшову. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта «Таврида. АРТ».

«Уникальность этой премии в том, что “Легенд Тавриды” выбирают сами молодые творцы. Участники всех проектов “Тавриды. АРТ” предлагали тех, кто вдохновлял, поддерживал их на творческом пути и продолжает это делать. Из числа всех кандидатов был сформирован шорт-лист. А затем мастера “Тавриды. АРТ” — молодые эксперты творческих и креативных индустрий — проголосовали за номинантов. Так были выбраны четыре кандидатуры. И я полностью поддерживаю этот выбор — все они, действительно, легенды», — привели в пресс-службе слова руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

Игорь Матвиенко удостоен награды за вклад в развитие молодых музыкантов, Александр Масляков — за активную работу его команды и учеников с творцами «Тавриды», Ольга Свиблова — за многолетнее сотрудничество с арт-кластером. Владимир Меньшов одним из первых поддержал «Тавриду» на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ, напомнили в пресс-службе.

Церемония награждения лауреатов состоится 21 декабря в Театре им. Евгения Вахтангова, она станет одним из ключевых событий недели «Тавриды. АРТ» в Москве.

Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков. Актер и режиссер Олег Табаков был удостоен премии посмертно.

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