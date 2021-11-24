Billboard назвал лучшую песню всех времен

«“Blinding Lights” сияет ярче всех среди почти 30 тысяч мелодий, когда-либо попадавших в Billboard Hot 100 за 63-летнюю историю чарта. Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, стал новым номером один», — сообщает Billboard.
«Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто благодарен», — прокомментировал музыкант.
Зажигательная композиция Тесфайе оттеснила предыдущий хит «Twist» Чабби Чекера, выпущенный в 1960-х годах. У него сейчас второе место. Третья позиция у песни «Smooth», созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.
В первой десятке также находятся такие треки, как «Mack the Knife» Бобби Дарина, «How Do I Live» Лиэнн Раймс, «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas, «Shape of You» Эда Ширана и другие.