Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые нашли белок, который активирует сон Таким образом он помогает организму отдохнуть и восстановиться
Фоторепортажи
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
18:44 (мск), источник: © РИА Новости

Billboard назвал лучшую песню всех времен

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Трек «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в хит-параде «лучших песен всех времен» журнала Billboard, говорится на сайте издания.

Источник: AP 2021

«“Blinding Lights” сияет ярче всех среди почти 30 тысяч мелодий, когда-либо попадавших в Billboard Hot 100 за 63-летнюю историю чарта. Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, стал новым номером один», — сообщает Billboard.

«Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто благодарен», — прокомментировал музыкант.

Зажигательная композиция Тесфайе оттеснила предыдущий хит «Twist» Чабби Чекера, выпущенный в 1960-х годах. У него сейчас второе место. Третья позиция у песни «Smooth», созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.

В первой десятке также находятся такие треки, как «Mack the Knife» Бобби Дарина, «How Do I Live» Лиэнн Раймс, «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas, «Shape of You» Эда Ширана и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия 'высмеяла' Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
В США придумали 'гарантированный' способ уничтожить 'Северный поток — 2'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь