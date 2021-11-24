Кинчев ответил на приглашение врачей в красную зону

Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать «красные зоны», реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе и Кинчеву, который отказывается проводить концерты «Алисы» по QR-кодам и ПЦР-тестам.
«Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации “красной зоны” и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам», — написал Кинчев в своем Instagram.
При этом, по его словам, своего негативного отношения к обязательной вакцинации и QR-кодам он менять не будет.
Ранее опубликованное письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в «красную зону» для больных коронавирусом и оценивают ее «очень положительно». При этом он отметил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.