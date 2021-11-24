18:01 (мск), источник: РБК
В HarperCollins назвали слово года
Создатели толкового словаря английского языка пришли к выводу, что «невзаимозаменяемый токен» был популярней «крипто» и «метавселенной».
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Издательство HarperCollins, которое выпускает толковый словарь английского языка, признало словом года аббревиатуру NFT (non-fungible token), которая на русский переводится как «невзаимозаменяемый токен», сообщает The Guardian.
«Такое чувство, что она встречается повсеместно: от финансовых статей до материалов по искусству. Пока не понятно, долго ли она продержится в языке, но в этом году ее употребляли очень часто», — заявил представитель издательства Алекс Бикрофт.
Невзаимозаменяемый токен — цифровой сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом. Речь, например, может идти о цифровых картинах. CNN напоминает, что аббревиатура NFT часто употреблялась в марте этого года, когда на аукционе Christie’s за $69,3 млн была продана цифровая картина Майка Винкельманна «Каждый день. Первые 5000 дней».
В HarperCollins особо отметили, что все эти слова оказались наверху, несмотря на продолжающееся обсуждение темы пандемии коронавируса.
Еще одним популярным словом было cheugy (переводится примерно как «что-то вышедшее из моды»).
В прошлом году словом года в английском языке издательство признало «локдаун», поскольку с ним столкнулись люди в большинстве стран мира. В 2019 году издательство выделило выражение climate strike (климатическая забастовка).
Неделю назад Кембриджский словарь английского языка словом года назвал «настойчивость» (perseverance). На сайте словаря его запрашивали 243 тыс. раз. При этом представители Кембриджского университета предположили, что популярность этого слова связана не только с посадкой на Марсе в феврале аппарата NASA Perseverance Rover, но и с настойчивыми попытками преодолеть пандемию коронавируса.