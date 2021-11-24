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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

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Источник: © РИА Новости

«Сегодня получено разрешение на использование “Спутника” уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он на брифинге.

В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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