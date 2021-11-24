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19:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Австралии взорвали угольную электростанцию

В Австралии уничтожили старую угольную станцию с помощью контролируемого взрыва.

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Станция в Южном Уэльсе прекратила работу в 2014 году. Ее разрушили с помощью контролируемого взрыва. Гигантские трубы и котлы обрушились за секунды.

Новый владелец участка, компания Greenspot, собирается найти более полезное применение землe и построить в этом месте новые объекты инфраструктуры.

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