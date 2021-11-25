В Берлине отменили балет «Щелкунчик» из-за расизма

«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют “блэкфейсинг”. <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — сказала она.
Теобальд также отметила, что «спорным» элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они «передвигаются мелкими семенящими шажками».
При этом, она сама выступила против популярной на Западе «культуры отмены» и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.
Как уточнила собеседница газеты, традиционный грим детей уже убирали из постановки: так, балет получал письма с критикой зрителей еще в 2015 году.
«Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было», — добавила она.
При этом, Теобальд признала, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.
«Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду», — заключила она.
Берлинский «Щелкунчик» — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.