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11:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Берлине отменили балет «Щелкунчик» из-за расизма

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки «Щелкунчик» из-за якобы «неполиткорректных эпизодов», рассказала в беседе с Bild и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

Источник: © РИА Новости

«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют “блэкфейсинг”. <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — сказала она.

Теобальд также отметила, что «спорным» элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они «передвигаются мелкими семенящими шажками».

При этом, она сама выступила против популярной на Западе «культуры отмены» и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.

Как уточнила собеседница газеты, традиционный грим детей уже убирали из постановки: так, балет получал письма с критикой зрителей еще в 2015 году.

«Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было», — добавила она.

При этом, Теобальд признала, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.

«Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду», — заключила она.

Берлинский «Щелкунчик» — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

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