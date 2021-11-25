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10:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китай запретит знаменитостям выставлять свое богатство напоказ в соцсетях

Китай ужесточит надзор за информацией, которую распространяют знаменитости в интернете. Контролировать будут также и то, что пишут в интернете об известных людях их фан-клубы.

Источник: BUNDITINAY

Управление киберпространства Китая заявило, что эти меры направлены на создание позитивной и здоровой интернет-среды. По мнению регулятора, распространение сплетен о звездах и излишнее к ним внимание подрывают традиционные ценности китайского общества.

Сотрудники ведомства будут следить не только за личными страницами наиболее известных и влияющих на мнение общества людей, но и за теми сайтами, где публикуются сведения об этих знаменитостях, в том числе реклама с их участием.

По мнению регулятора, вся реклама должна быть сосредоточена на определенных сайтах, а фан-клубы должны управляться не просто активными фанатами, а уполномоченными агентами.

В планах ведомства — создать и пополнять «отрицательный» список известный людей, которые пропагандируют чуждые китайскому обществу ценности, такие как показное богатство и призывы к фанатам покупать вещи, которые рекламируются знаменитостями.

Актерам, блогерам, певцам и другим селебритис велено следовать «моральным принципам», иначе их запретят показывать и по телевидению, и в интернете.

Во вторник Китайская ассоциация исполнительских видов искусства уже опубликовала список из 88 человек, которым запретили вести прямые трансляции за «неэтичное поведение».

Власти Китая утверждают, что блогеры пропагандируют культуру излишнего потребления и разрушают традиционные ценности | Источник: Reuters

Эти меры — продолжение китайской политики регулирования того, что власти называют «хаотичной фан-культурой». В последние годы эта культура переживает огромный бум в Китае.

Знаменитости не просто считаются звездами, а переходят в разряд «идолов», вокруг которых собираются уже не группы по интересами, а сплоченные коллективы, порой даже с платным членством, основанные на поклонении конкретным актерам, музыкантам или блогерам.

Китайская газета The Paper прогнозирует, что к 2022 году «экономика идолов» в стране может составлять 140 млрд юаней (22 млрд долларов).

Ранее регулятор обязал вещательные компании и онлайн-платформы следить за тем, что происходит в фан-сообществах и к чему людей призывает их кумир.

Официальной причиной таких мер стала череда скандалов со знаменитостями, связанных с уклонением от уплаты налогов и сексуальными домогательствами.

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