Минздрав раскрыл подробности о вакцине от коронавируса для подростков

«Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина “Спутник V”, которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и “Спутник Лайт”. “Гам-КОВИД-Вак М” так же, как и “Спутник V”, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», — говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность. Ведомство зарегистрировало вакцину, основываясь на положительном заключении экспертов.
«В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более пяти процентов всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма “дельта” число случаев неуклонно растет».
По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев в этой возрастной группе, но ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом, подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что сегодня COVID-19 более чем у половины несовершеннолетних заболевших протекает с клиническими проявлениями, у многих — в тяжелой форме.
По данным ведомства, сейчас в России лечение проходят более 30 тысяч детей с коронавирусом.
Препарат «Гам-КОВИД-Вак М» одобрили для применения среди подростков от 12 до 17 лет включительно.
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку им будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.
Как следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава, регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года. Указано, что срок годности препарата — шесть месяцев, хранить его нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.