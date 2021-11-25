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05:28 (мск), источник: РБК

Лишь 14% россиян выступили за введение QR-кодов в автобусах и метро

Лишь 14% россиян хотели бы ввода обязательных QR-кодов для проезда на общественном транспорте в их регионе, в Татарстане ограничение нашло поддержку у 20% жителей. Больше всего поддерживают меру в Краснодаре и Волгограде.

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Источник: РИА "Новости"

Большинство россиян (65%) не согласились с необходимостью введения запрета на поездки на общественном транспорте без QR-кода о пройденной вакцинации коронавируса либо медотвода. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob (есть у РБК).

Только 14% респондентов поддержали идею ввести ограничения в транспорте, еще 21% россиян пока не определились с позицией.

Как следует из результатов опроса, мужчины склонны одобрять ввод QR-кодов для пассажиров чаще женщин — 16% против 11%. Вместе с тем больше всего сторонников такой меры среди жителей страны с зарплатой, превышающей 80 тыс. руб. в месяц, тогда как противников оказалось больше всего среди зарабатывающих от 50 тыс. до 79,9 тыс. руб. в месяц — 70%.

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Важным фактором стало и наличие у респондента прививки от коронавируса. Одобрили ограничение 20% привитых и только 2% не привитых от COVID-19, тогда как о своем неприятии заявили 54% прошедших и 86% не прошедших вакцинацию россиян.

Меру не поддержали и в Татарстане — этот регион первым ввел требование QR-кодов для пассажиров общественного транспорта, мера начала действовать с 22 ноября. Одобрил требование QR-кода каждый пятый (20%) житель региона, 63% против таких ограничений, еще 17% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Среди жителей городов-миллионников больше всего заявили о желании ввода такого же ограничения в своем городе жители Краснодара (20%), Волгограда (18%) и Перми (17%). Меньше всего энтузиазма проявили жители Челябинска (4%), Екатеринбурга (6%) и Омска с Нижним Новгородом (по 12%).

В опросе приняли участие 10 тыс. человек, при этом по 1,5 тыс. респондентов были из Москвы и Санкт-Петербурга, а по 500 — из других городов-миллионников.

В Татарстане после введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 20−30%, оценил замглавы регионального минтранспорта Андрей Егоров.

За день только в столице республике — Казани — «развернули» около 1,5 тыс. человек, рассказал он. Егоров отметил, что в целом задержек в движении транспорта не было, однако если на каком-либо маршруте пассажиры отказывались покидать транспорт и ждали полицейских, задержки доходили до получаса.

В казанском «Метроэлектротрансе» предупредили, что отказывающиеся покинуть вагоны пассажиры понесут ответственность за задержки в движении трамваев. «“Метроэлектротранс” будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», — подчеркнули в организации.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном введении QR-кодов в междугороднем и международном транспорте — на поездах и самолетах. Их вступление в силу будет зависеть от готовности каждого субъекта страны к такому формату ограничений. Ранее о разработке таких норм законодательства рассказывали источники РБК.

Совет Госдумы рассмотрел поправки, их на месяц отправили в регионы, Счетную и Общественную палаты, а также в Совет Федерации для обсуждения до 14 декабря включительно.

Михаил Добрунов

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