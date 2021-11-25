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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД проверит Netflix на наличие пропаганды ЛГБТ

МВД приняло к рассмотрению обращение активистки Ольги Баранец, называющей себя уполномоченной по защите семьи, в котором та пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст уведомления, которое пришло Баранец в ответ на ее жалобу. Проверку подтвердил источник в правоохранительных органах.

Источник: Tumisu/СС0

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорилось в обращении.

В сообщении на сайте Баранец указан раздел, на материалы которого подана жалоба. Он называется «Фильмы об ЛГБТК».

Среди сериалов, представленных в нем — «Элита», «Сексуальное просвещение», «Что/если», «Молодые монархи» и другие.

«Цель тут — не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Мы убеждены, что при массовой поддержке экспертного и родительского сообщества сможем взять онлайн-площадки под строгий контроль и защитить детей от деструктива», — говорится в заявлении.

В июле 2020 года Баранец пожаловалась в МВД и Роскомнадзор на российский сериал «Чики», который повествует о решивших изменить свою жизнь секс-работницах из краснодарской станицы. По ее мнению, в этом сериале также пропагандировались идеи ЛГБТ и феминизма.

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