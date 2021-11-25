МВД проверит Netflix на наличие пропаганды ЛГБТ

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорилось в обращении.
В сообщении на сайте Баранец указан раздел, на материалы которого подана жалоба. Он называется «Фильмы об ЛГБТК».
Среди сериалов, представленных в нем — «Элита», «Сексуальное просвещение», «Что/если», «Молодые монархи» и другие.
«Цель тут — не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Мы убеждены, что при массовой поддержке экспертного и родительского сообщества сможем взять онлайн-площадки под строгий контроль и защитить детей от деструктива», — говорится в заявлении.
В июле 2020 года Баранец пожаловалась в МВД и Роскомнадзор на российский сериал «Чики», который повествует о решивших изменить свою жизнь секс-работницах из краснодарской станицы. По ее мнению, в этом сериале также пропагандировались идеи ЛГБТ и феминизма.